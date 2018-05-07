Aurobindo предложила купить дерматологический дженериковый бизнес Novartis

Индийская фармацевтическая компания Aurobindo выступила с первичным предложением приобрести дженериковый дерматологический бизнес швейцарской Novartis примерно за 1,6 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, Aurobindo является единственной индийской компанией, сделавшей предложение о приобретении активов Novartis, среди которых широкий ассортимент дерматологической продукции, производственные предприятия и сопутствующая инфраструктура, преимущественно в США.

Источник отмечает, что активы Novartis привлекли внимание и других претендентов, в т.ч. частных инвестиционных фондов и фаркомпаний.

В случае успеха сделка станет крупнейшей для индийской компании. До этого самым крупным для Aurobindo было приобретение компаний Gavis Pharmaceuticals и Novel Laboratories в 2015 г. за 880 млн долл.

В январе 2017 г. Aurobindo купила португальскую компанию Generis Farmaceutica за 135 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»