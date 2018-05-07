К 2020 г. объем экспорта индийской фармпродукции может превысить 20 млрд долл.

По прогнозу Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil), к 2020 г. экспорт индийской фармпродукции может превысить 20 млрд долл., несмотря на то, что объем поставок в ряд стран, в т.ч. США, сократился, сообщает The Economic Times.

Генеральный директор Pharmexcil Рави Удэй Бхаскар предположил, что одним из факторов рост экспорта является интерес со стороны соседних стран, в т.ч. Китая, откуда Индия импортирует львиную долю фармсубстанций.

По его мнению, Индии необходимо развивать собственное производство активных фармингредиентов, чтобы достигнуть намеченных целей.

По данным Pharmexcil, в 2017–2018 гг. объем индийского фармэкспорта вырос на 2,91% и составил 17,27 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»