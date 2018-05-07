Биосимиляр препарата Herceptin выходит на рынки Европы

В международной фармкомпании Mundipharma заявили о начале вывода на рынки европейских стран разработанного Celltrion препарата Herzuma – биосимиляра Herceptin, сообщает PharmaTimes. Лончи осуществляют компании, входящие в глобальную сеть Mundipharma.

Первые лончи будут проведены в Великобритании, где Napp Pharmaceuticals имеет права на дистрибуцию, а также в Германии. Покорение других рынков стран Европы ожидается в ближайшие месяцы.

Сеть Mundipharma имеет эксклюзивные дистрибьюторские права на Herzuma в Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Препарат Herzuma был одобрен в Европе в марте с.г. по всем показаниям оригинального Herceptin, т.е. для лечения пациентов с раком молочной железы (РМЖ) ранних стадий, метастатическим РМЖ или метастатическим раком желудка при сверхэкспрессии или амплификации гена HER2 в опухолях.

Глобальные продажи Herceptin – биотехнологического препарата, разработанного компанией Genentech и продвигаемого Roche, в 2016 г. составили 6,8 млрд. долл., из которых 2.1 млрд. долл. пришлось на Европу.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»