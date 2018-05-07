Медведев предложил Голикову на пост вице-премьера

Дмитрий Медведев, которого сегодня, 7 мая, Президент России Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра, предложил кандидатуры вице-премьеров. Ответственной за социальный блок и здравоохранение может стать нынешняя глава Счетной палаты, а в прошлом – министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствоваший на встрече Медведева с представителями «Единой России». Голикова может сменить на этом посту Ольгу Голодец.

Среди кандидатов в новое правительство Медведев также назвал Антона Силуанова, который может стать заместителем председателя правительства, и Алексея Гордеева – в качестве руководителя сферы сельского хозяйства. Он отметил, что названные им персоны могут войти в правительство, если их поддержат Госдума и президент.

Ранее, 4 мая, о том, что Голикова может стать вице-премьером, сообщал РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю.

Татьяна Голикова занимает должность главы Счетной палаты с 20 сентября 2013 года. До этого, в 2007–2012 годах, возглавляла Минздравсоцразвития. Это ведомство впоследствии разделилось на Минтруд и Минздрав. Последний возглавила на тот момент заместитель Голиковой Вероника Скворцова.

По версии РБК, новому вице-премьеру придется руководить нынешним министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, так как, по словам источников, она останется на своем посту.

Как сложится совместная работа Голиковой и Скворцовой, неизвестно, так как под руководством потенциального вице-премьера Счетная палата неоднократно критиковала Минздрав. Например, в сентябре 2017 года СП со ссылкой на Минэкономразвития оценила эффективность исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения» на уровне «ниже среднего». Главного исполнителя – Минздрав – аудиторы назвали неэффективным в сфере управления как самой программой, так и выделенными на ее реализацию средствами.

Другой показательный пример – спор СП и Минздрава о законности трат ведомством федеральных средств на общую сумму 500 млн рублей в 2016 году. Тогда аудиторы признали сведения о стоимости строительства объектов Минздрава недостоверными, а траты в 490 млн рублей на информатизацию – незаконными. В ответ Министерство здравоохранения назвало претензии СП некорректными, а информацию о незаконных тратах средств проигнорировало.

Источник: ТАСС

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