Janssen купит BeneVir за $1 млрд

Компания Janssen, фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson, договорилась о покупке американской биотехнологической компании BeneVir, занимающейся разработкой онколитической иммунотерапии для лечения рака на базе платформы T-Stealth. Общая сумма выплат по сделке может превысить $1 млрд.

По условиям сделки Janssen заплатит аванс в $140 млн, сумма дополнительных платежей, связанных с выполнением определенных условий, может достичь $900 млн.

Биотехнологическая платформа T-Stealth предназначена для лечения сложных пациентов, организм которых не реагирует на существующие сегодня препараты.

BeneVir Biopharm – портфельная компания Pansend Life Sciences, входящей, в свою очередь, в финансовый холдинг HC2. Офисы и лаборатории BeneVir расположены в американском городе Роквилле, штат Мэриленд. HC2 впервые инвестировал в BeneVir в 2014 году и сегодня владеет примерно 76% капитала компании.

Janssen – фармацевтическое отделение Johnson & Johnson, основанной в 1886 году. Johnson & Johnson – один из крупнейших в мире производителей косметических и гигиенических товаров, а также медоборудования. Выручка компании, согласно ее отчету, в 2017 году составила $76,5 млрд, чистая прибыль – $1,3 млрд.

Иммунотерапия онкозаболеваний – один из самых актуальных трендов на фармрынке. В январе 2018 года американская Celgene заключила соглашение о покупке биотехнологической компании Juno Therapeutics за $9 млрд. Juno разрабатывает экспериментальный препарат для иммунотерапии онкологических заболеваний с применением технологии химерных антигенных рецепторов (CAR-T).

Источник: HC2

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