Путин утвердил параметры нового национального проекта в здравоохранении

Президент России Владимир Путин в день своей инаугурации 7 мая 2018 года представил параметры нового национального проекта в здравоохранении, который рассчитан на период до 2024 года. Среди них окончательная ликвидация дефицита кадров в поликлиниках, увеличение экспорта медуслуг до $1 млрд в год, а также коренное изменение системы оплаты медицинских услуг.

Это следует из подписанного президентом указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ как определяет базовые показатели развития страны, например, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, так и устанавливает конкретные требования к национальным проектам по сферам деятельности.

В здравоохранении, следует из указа, должен быть ликвидирован кадровый дефицит поликлинического звена, а профилактические осмотры должны проводиться не реже одного раза в год. При этом не уточняется, должны ли использоваться методы принуждения к прохождению профосмотров, как того ранее требовал Минздрав, или для достижения цели необходимо повышение заинтересованности граждан в собственном здоровье.

Часть положений указа соответствует ранее озвученным заявлениям президента, например, в ходе послания Федеральному собранию. Среди них обеспечение оптимальной доступности медпомощи в малых населенных пунктах.

Другие цели, заданные указом, публично названы впервые. Например, «увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до $1 млрд в год)». За счет каких именно сфер здравоохранения планируется нарастить оборот медицинских услуг, в указе не уточняется, однако, по данным Vademecum, речь идет о медицинском туризме на базе санаторно-курортного комплекса Минздрава, который в настоящее время активно реформируется. В Минздраве на запрос Vademecum не ответили.

Также должны быть внедрены системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов. Такая система в настоящее время внедряется в Москве.

Настоящей новинкой, предложенной президентским указом, стало положение, согласно которому клинические рекомендации (КР) изменят систему оплаты медицинской помощи. Теперь тарифы будут формироваться на основе внедренных клинических рекомендаций и протоколов лечения. Каким именно образом будет высчитываться стоимость услуг, в документе не разъясняется.

Законопроект, наделяющий клинические рекомендации статусом обязательных для соблюдения, был внесен правительством в конце апреля 2018 года в Государственную думу, однако об их влиянии на систему оплаты медуслуг в этом документе ничего не говорится.

Также должны быть разработаны и реализованы программы по борьбе с онкозаболеваниями и сердечно-сосудистыми патологиями, программа развития детского здравоохранения, в ходе реализации которой планируется создать необходимую современную инфраструктуру.

К обязательным задачам, требующим решения, Путин отнес также формирование системы защиты прав пациентов.

В конце апреля 2018 года издание Bloomberg сообщило, что, согласно новому шестилетнему плану, в России на треть вырастут бюджетные вложения в инфраструктуру и по 20% – на образование и здравоохранение. В общей сложности это дополнительные 10 трлн рублей за шесть лет.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил существование такого плана, добавив, что в документе фигурируют не те цифры, которые попали в СМИ.

Источник: Сайт Президента РФ

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