«Р-Фарм» выиграл контракт Минздрава на 400 млн рублей

Минздрав закупит препарат, применяемый в лечении гепатита С, у компании Алексея Репика «Р-Фарм». Сумма контракта составляет 413,6 млн рублей.

«Р-Фарму» предстоит поставить 120,4 тысячи упаковок препарата Викейра Пак (дасабувир, омбитасвир + паритапревир + ритонавир). Его производит американская AbbVie, а «Р-Фарм» занимается упаковкой продукта.

На эту закупку приходится 40% бюджета, выделенного на эту категорию препаратов. В 2018 году объем этих средств достигнет 1 млрд рублей, что в несколько раз больше бюджета 2017 года.

В апреле 2017 года на совещании с представителями деловых кругов в Ярославской области президент России Владимир Путин пообещал компании «Р-Фарм» поддержать госзакупки ее препаратов от гепатита С. Тогда генеральный директор компании Василий Игнатьев утверждал, что «Р-Фарм»зарегистрировал и вывел на рынок профильный препарат и готовит лонч еще двух.

Источник: Zakupki.gov.ru

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