В США зарегистрирован первый антидот ривароксабана

Американские регуляторы разрешили применение разработки компании Portola Pharmaceuticals в качестве антидота ривароксабана и апиксабана. Об этом пишет MedPage Today.

Результаты клинических исследований показали, что при внутривенном введении андексанет альфа (andexanet alfa) незамедлительно нейтрализует антикоагулянтное действие ингибиторов фактора свертываемости Ха у здоровых добровольцев в возрасте 50-75 лет. Ожидается, что новый антидот появится на рынке в начале 2019 года.

Ранее компания заявила, что андексанет альфа активен против Эликвиса (Eliquis), Ловенокса (Lovenox), Ликсианы (Lixiana) и экспериментального орального ингибитора фактора свертывания Ха бетриксабана (betrixaban).

До настоящего времени не существовало специфического антидота ингибиторов фактора свертываемости Ха, который необходим для помощи пациентам в чрезвычайных ситуациях, например для предотвращения сильного кровотечения или во время подготовки к оперативному вмешательству.

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