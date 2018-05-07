«Сервье» вывела на российский рынок оригинальный препарат «Эффиент»

Компания «Сервье» объявила о том, что с марта 2018 года в России начались продажи инновационного лекарственного препарата «Эффиент®», относящегося к группе антиагрегантов последнего поколения.

Лицензионное соглашение с компанией «Даиичи Санкио» на территории России было подписано в июле 2016 года. Держателем регистрационного удостоверения является компания «Сервье».

«Эффиент®» зарегистрирован более чем в 65 странах мира, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Ирландию и США.

В России «Эффиент®» отпускается только по рецепту врача и предназначен для предупреждения развития тромботических осложнений (инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, сердечно-сосудистая смерть) у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), которым проводится чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), а также для предупреждения тромбоза стента у пациентов с ОКС.

Данное партнерство станет хорошей возможностью для компании «Сервье» пополнить свой портфель оригинальных лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечить пациентам в России и странах ЕАЭС доступ к самым современным методам лечения.

Председатель правления общества специалистов по неотложной кардиологии, д.м.н., профессор Сергей Терещенко отметил:

«Прасугрел – препарат 3-го и самого современного поколения тиенопиридинов, обладающего более клинически значимыми антиагрегантными свойствами по сравнению с клопидогрелом. Вследствие большей мощности у препарата «Эффиент®» и более высокий риск кровотечений1. Этот риск можно уменьшить, если применять прасугрел («Эффиент®») в рамках его прямых показаний: у пациентов моложе 75 лет, с массой тела более 60 кг и без инсульта в анамнезе. Следует также отметить, что среди пациентов с сахарным диабетом риск кровотечений на прасугреле («Эффиент®») не превосходит риск кровотечений на клопидогреле. Прасугрел («Эффиент®») хорошо известен в мире и применяется в реальной клинической практике уже более 10 лет. В связи с этим появление данного препарата на российском рынке будет способствовать расширению возможностей по оказанию помощи пациентам с ОКС и повышению ее качества».

«Сервье» ведет свою деятельность в России уже 25 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок компании. В 2007 году на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственных препаратов для российских граждан. В 2012 году в страны СНГ были осуществлены первые экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России.

Группа «Даиичи Санкио» занимается созданием и поставками инновационных лекарственных препаратов как на зрелые, так и на быстрорастущие рынки для обеспечения пациентов инновационными высокоэффективными лекарственными препаратами. Помимо солидного портфеля лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертензии и тромботических заболеваний, согласно стратегии развития до 2025 года, компания планирует также стать «глобальной фармацевтической инновационной компанией с конкурентным преимуществом в онкологии».

gmpnews