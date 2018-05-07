«Фармасинтез» вошёл в Национальный реестр ведущих промпредприятий России

В единый информационный ресурс вошли организации, которые вносят позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие и занимают лидирующие позиции в отраслях промышленности своего региона. Попасть в национальный реестр можно только на основании предложений государственных и муниципальных органов. Внести российскую фармацевтическую компанию в перечень предложило Министерство экономического развития Иркутской области.

Компания «Фармасинтез» с 1997 года занимается разработкой и производством современных, высококачественных, доступных лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, сахарный диабет, гепатит и заболевания крови. «Фармасинтез» выполняет государственную программу импортозамещения: уже сейчас в портфеле компании доступные высококачественные аналоги зарубежных препаратов, которые завоевали доверие медиков.

Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих предприятиях промышленности России.

Стоит добавить, что в конце апреля Викрам Пуния получил престижную награду за модернизацию и строительство завода «Фармасинтез-Тюмень» на премии «Человек года — 2017» тюменского делового журнала tmn.

Премию президенту российской группы компаний вручили за инвестирование 5 млрд рублей в развитие тюменского предприятия.

Завод «Фармасинтез-Тюмень» был запущен в 2015 году при активной поддержке губернатора области Владимира Якушева. Викрам Пуния приобрел местное обанкротившееся производство с сохранением всех рабочих мест. Всего за полгода завод модернизировали в соответствии с международным стандартом GMP, приобрели современное оборудование, а численность рабочих мест значительно увеличили. Сегодня на предприятии работает более 400 сотрудников. Для обучения местного персонала были привлечены специалисты с действующих предприятий компании «Фармасинтез».

Сегодня «Фармасинтез-Тюмень» производит лекарственные препараты для лечения сахарного диабета, инфузионные растворы, рентгеноконтрастные препараты. К 2020 году будет сдана вторая очередь завода, где будут производить современные гормональные препараты, которые станут альтернативой дорогостоящим зарубежным. Объем дополнительных инвестиций достигнет 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЛУЖБА «ФАРМАСИНТЕЗ»

gmpnews