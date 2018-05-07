ГЕНЕРИУМ может начать экспорт «Диаскинтеста» в Иран в ближайшее время

В Министерстве здравоохранения Ирана в конце апреля состоялось расширенное заседание национального технического комитета по проблемам диагностики и лечения туберкулеза. Целью заседания было обсуждение перспектив включения российского инновационного препарата «Диаскинтест» в государственные программы диагностики туберкулеза в Иране.

Российская делегация представила результаты многолетнего клинического применения препарата «Диаскинтест» в Российской Федерации и странах СНГ, а также достижения и опыт российской системы здравоохранения в борьбе с туберкулезом.

Ранее стороны договорились о стратегическом сотрудничестве в части экспортных поставок российских биотехнологических препаратов компании ГЕНЕРИУМ для диагностики туберкулеза и лечения редких заболеваний, а также о поэтапном трансфере технологий их производства в Исламскую республику Иран.

«Это уже наш третий визит в Тегеран за последние полгода и нам удалось достичь серьёзного прогресса в налаживании поставок препаратов ГЕНЕРИУМа в Иран. Сегодня были представлены результаты многолетних наблюдений препарата, основанные на беспрецедентной статистике — более 40 миллионов поставленных проб», — отмечает проф. Д.А. Кудлай, генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ».

В ближайшее время компания ГЕНЕРИУМ планирует начать экспортные поставки препарата «Диаскинтест» в Исламскую республику Иран для его применения в качестве одного из основных методов диагностики латентной и активной формы туберкулеза.

Ранее, 7 февраля, в Посольстве Ирана в Москве состоялось подписание трехстороннего меморандума между лидером отечественных биотехнологий — компанией ГЕНЕРИУМ, партнерами из Исламской Республики — компанией BIOSUN PHARMED и российской компанией RSC Pharm (РСК Фарм), подразумевающего начало экспортных поставок российских биотехнологических препаратов компании ГЕНЕРИУМ в Иран.

gmpnews