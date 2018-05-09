AstraZeneca продает права на Seroquel компании Luye Pharma

Британская фармкомпания AstraZeneca заявила о продаже прав на Seroquel и Seroquel XR, препараты для лечения шизофрении и биполярного расстройства, Luye Pharma Group за 538 млн долл., сообщает агентство Reuters. Данная сделка совершена в рамках стратегии переключения основного внимания на другие терапевтические области.

В компании сообщили о продаже прав на указанные препараты в Великобритании, Китае и в некоторых других странах. Данная сделка принесет AstraZeneca 260 млн долл. сразу по ее закрытии, после чего последуют поэтапные платежи, предусмотренные соглашением.

В своем заявлении исполнительный вице-президент AstraZeneca Марк Маллон отметил, что данное соглашение заключено в соответствии со стратегией компании, предполагающей сосредоточение усилий на трех основных терапевтических областях и при этом максимизацию финансового потенциала прежних препаратов, таких как Seroquel.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»