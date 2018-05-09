Средние зарплаты директоров аптек за год снизились

Кадровое агентство «КАУС Медицина» представило обзор зарплат в аптечном ритейле на начало II квартала 2018 года. Сравнительный анализ динамики зарплат за год показывает, что уровни денежной компенсации у директоров аптек снизились.

Так, если во II квартале 2017 года оклад заведующей аптекой в среднерыночном диапазоне составлял 55 тыс. – 74 тыс. рублей, то во II квартале 2018 года — 53,5 тыс. — 72 тыс. рублей.

В то же время зарплаты провизоров/фармацевтов за год выросли: в среднем диапазоне с 42 тыс. — 57 тыс. рублей в 2017 до 46 тыс. – 62 тыс. в 2018 году.

Руководителям аптечных сетей также стали платить больше: если в прошлом году их средние оклады варьировались в рамках 84 тыс. – 114 тыс. рублей, то в этом году они поднялись до 90 тыс. – 115 тыс. рублей.

Как уточняют авторы исследования, обзор отражает уровень предложений работодателей и зарплатные ожидания соискателей на рынке труда Московского региона.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»