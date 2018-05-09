Минпромторг опубликовал проект закона о продаже лекарств в магазинах и до 11 мая принимает предложения от общественности

На портале regulation.gov.ru в последний рабочий день перед майскими праздниками Минпромторг наконец опубликовал новую версию проекта закона, который разрешает торговым сетям продавать безрецептурные препараты без лицензии. Разработчик объявил, что публичное обсуждение стартовало 28 апреля 2018 г., а закончится 11 мая 2018 г.

Проект-призрак

О разработке новой версии законопроекта фармобщественность узнала в конце марта текущего года. Об этом на одной из отраслевых конференций заявила заместитель начальника отдела развития внутренней торговли Минпромторга России Марина Сеидова. При этом начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев тогда был уверен, что никакого риска для аптек в проекте Минпромторга нет: «Сейчас торговые сети имеют право получить лицензию и торговать и рецептурными, и безрецептурными лекарствами. А в проекте написано только про безрецептурные препараты. Странный законопроект, мы его смотрели и так и эдак, но никакого второго дна там нет».

Про «второе дно» тогда же рассказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. Она объяснила, что в пояснительной записке, которая, кстати, не была опубликована, говорится о необходимости внести изменения в Постановление Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 г. «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». «То есть тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка», – отметила глава СПФО.

Спустя несколько дней, 12 апреля, о новой версии проекта написал «Коммерсантъ». В документе, на который ссылалось издание, предлагалось разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства без лицензии. Компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами, планируется дать право на уведомительный характер начала фармацевтической деятельности, но при этом продавать можно будет лекарства из перечня 34 групп безрецептурных препаратов. Позже издание узнало, что по разным причинам новую версию не поддержали основные ведомства.

Например, Минздрав настаивает, что документ создаст неравные условия для аптечных организаций, для которых получение лицензии на осуществление фармдеятельности является обязательным требованием. Минздрав не согласен и с выводом Минпромторга о том, что законопроект не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Средства понадобятся для увеличения численности сотрудников Росздравнадзора, контролирующего обращение лекарств. В Минэкономики опасаются, что принятие законопроекта в таком виде приведет к росту контрафактной продукции. Министерство предложило ввести требования к площади магазинов, а также к среднесписочной численности персонала, полагая, что это поможет снизить дополнительную нагрузку на контролирующие органы.

ФАС также говорит о необходимости пересмотра новой версии, так как она создает дискриминационные условия для аптек. При этом, как пояснили «ФВ» в ведомстве, антимонопольный орган по-прежнему поддерживает продажу лекарств в магазинах.

Не спать

До сих пор широкая общественность наблюдала за движением новой версии лишь на страницах СМИ или со слов чиновников. И только 28 апреля 2018 г. Законопроект был опубликован. В нем действительно помимо поправок в ФЗ № 61 и № 323 предлагаются изменения в другие нормативные акты. А именно в п. 47 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», дополнив его после слов «фармацевтическая деятельность» словами «за исключением осуществляемых хозяйствующими субъектами, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами, хранения, перевозки, розничной торговли и отпуска безрецептурных лекарственных препаратов в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств».

В отчете о проведении оценки регулирующего воздействия говорится, что о проведении публичных консультаций извещены: Минздрав, Минэкономразвития, Минфин, ФАС, АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), Союз независимых сетей России.

Получается, на публичное обсуждение отведено шесть рабочих дней. После его окончания проект еще будет обсуждаться в правительстве. В этом случае аптекам остается надеяться, что голос Минздрава будет достаточно сильным, чтобы не допустить лекарства в магазины.

Впрочем, сроки на regulation.gov.ru не всегда соблюдаются. Кроме того, после 11 мая будет назначено новое правительство, которое может иначе взглянуть на этот проект. По неофициальным сообщениям, в новый кабинет министров может не войти вице-премьер Игорь Шувалов – инициатор продажи лекарств в магазинах.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»