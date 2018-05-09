Вынесен приговор одному из участников «хакасского» дела

Абаканский городской суд вынес приговор территориальному представителю ООО «Современные диагностические системы» Петру Козарю. Он поставлял медицинские изделия в учреждения здравоохранения Хакасии, передавая чиновникам от 10 до 20% от сумм контактов в виде взяток. Петру Козарю назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы, оно будет условным за сотрудничество со следствием и полное признание собственной вины. Обвиняемый полностью выполнил условия досудебного соглашения: активно способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников, отметили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Преследование г-на Козаря по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) прекращено в связи с добровольным прекращением участия в преступном сообществе и активным способствованием раскрытию преступления. Организатор, руководители другие участники преступного сообщества сейчас проходят процедуру ознакомления с материалами дела, уточнили в следственном управлении.

Хакасский сговор стал одним из самых крупных среди раскрытых в здравоохранении за последние годы. Ущерб бюджету республики следователи оценили более чем в 90 млн рублей, а «планы» членов сообщества – в 138 млн рублей, которые злоумышленники не успели похитить. Группа действовала под началом экс-руководителя администрации главы республики Владимира Бызова, – в конце февраля за взятку в 46 млн рублей он был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Общая сумма назначенных Бызову штрафов составила почти 25 млн рублей. В качестве обвиняемых по делу проходят чиновники центра закупок Хакасии Игорь Арокин, Инга Мелузова, Светлана Казаченко, территориальный представитель АО «Р-Фарм» Александр Гитер, а также руководители фирм-поставщиков Евгений Рукосуев и Дмитрий Лашков.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»