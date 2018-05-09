В Коми главврач роддома осужден за взятки от представителей фармкомпаний

Ухтинский городской суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении главного врача Ухтинского межтерриториального родильного дома. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в значительных размерах) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в крупном размере).

Судом установлено, что с февраля 2012 года по сентябрь 2016 года главврач заключал контракты на поставку лекарств и изделий медназначения с рядом фирм без проведения аукционов. Госконтракты заключались с 4 компаниями, представители которых в благодарность за лояльность и содействие перечисляли главврачу денежные средства на банковские карты, открытые на иных лиц. Всего за указанный период в качестве незаконного вознаграждения он получил свыше 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Вину в содеянном главный врач признал. Суд учел данное обстоятельство и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого конфискована сумма взяток в размере 1,2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Фармацевтический вестник»