Ставропольский «Эском» возобновил работу в полную силу В Коми главврач роддома осужден за взятки от представителей фармкомпаний » Takeda покупает Shire более чем за 62 млрд долл. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharma приобретает британскую Shire за 46 млрд фунтов стерлингов (62,42 млрд долл.), сообщает CNBC. По условиям соглашения, инвесторы Shire получат за каждую акцию 30,33 долл. наличными и 0,839 акции Takeda или 1,678 американскую депозитарную акцию японской компании. Акционеры Shire будут владеть половиной бумаг объединенной компании после завершения сделки, которая в случае одобрения станет крупнейшей в отрасли с 2000 г. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»