Ставропольский «Эском» возобновил работу в полную силу

На днях портал NewsTracker сообщил, что ставропольский фармацевтический завод «Эском» приостановил производство. Якобы основные цеха не работают уже порядка месяца. На предприятии эту информацию опровергли.

— Из-за очередных проблем у нашего основного поставщика – ставропольского производителя медицинской стеклянной бутылки, с января по апрель 2018 года мы были вынуждены закупать медстекло у предприятия в Солнечногорске, – рассказал «ФВ» генеральный директор ОАО НПК «Эском» Сергей Азиров. – Спрос на его продукцию среди отечественных производителей инфузионных растворов крайне высок и значительно превышает его возможности. В итоге наши собственные линии работали с загрузкой не более 15% – больше медстекло нам купить было негде. Мы проделали большую работу для того, чтобы ставропольский завод медстекла снова стал поставлять нам бутылку. И когда в апреле это произошло, мы смогли довести собственную загрузку до 100%. Так что сейчас мы трудимся с полной нагрузкой.

Одновременно «Эском» заканчивает строительство завода, который будет выпускать два наименования инфузионных растворов в полимерной упаковке. Предполагается, что это позволит предприятию частично решить вопрос с перебоями поставок медицинского стекла.

По сведениям Rusprofile.ru, выручка ОАО НПК «Эском» в 2016 году составила 2,1 млрд руб., а убытки – 1,3 млрд руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»