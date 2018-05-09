Эффективность российского препарата на основе серебра проверяют в Мексике

Новое лекарство, разработанное в Томском политехническом университете (ТПУ) на основе серебра, убивающее бактерии и вирусы, проходит испытания в Мексике. Специалисты проверяют его эффективность в лечении синдрома диабетической стопы — тяжелого осложнения диабета, часто приводящего к смерти больного. Об этом ТАСС рассказал доктор Центра интегрального медицинского обслуживания (Мехико) Цезар Алехандро Альмонаси Ернандес.

«С российским препаратом я работаю в Мексике более 10 лет, за это время более лечение прошли 100 пациентов с синдромом диабетической стопы. Как правило, мои пациенты — очень небогатые люди, с запущенными случаями заболевания, для таких больных летальный исход — довольно частое явление, в большинстве других случаев их ждет ампутация ноги. Однако препарат показал просто замечательную эффективность — за это время мы практически не потеряли ни одного пациента и ни одной конечности не ампутировали, когда пациент приходил своевременно. В данный момент планируется повести в Мексике клинические испытания препарата», — рассказал доктор.

Он отметил, что новый препарат можно применять одновременно с другими лекарствами, в ряде случаев мексиканские врачи наблюдали синергетический эффект (взаимное усиление). Доктор из Мексики выразил надежду, что сотрудничество в рамках российско-мексиканской группы будет продолжаться столь же плодотворно и в дальнейшем.

Один из разработчиков, профессор Томского политехнического университета (ТПУ) Алексей Пестряков пояснил агентству, что целительная сила серебра известна с древности, но это касалось его ионной формы, которая действует только на бактерии, а сейчас около 80% инфекционных болезней вызывают не бактерии, а вирусы.

По его словам, разработкой препарата на основе серебра ученые занимаются несколько лет. В 1990-х годах группа ученых из Новосибирска начала заниматься разработкой препарата для лечения синдрома диабетической стопы. В начале 2000-х к ним присоединилась научная группа Пестрякова. Но из-за тяжелого положения науки в 1990-х часть команды переехала в другие города и в Мексику, и со временем в исследовании сложился триумвират — Томск — Новосибирск — Мехико, который является ядром до сих пор.

«Конечно, с мексиканским сертификатом (по итогам клинических испытаний — прим. ТАСС) мы не сможем работать на российском рынке, но я надеюсь, что когда в России увидят официально подтвержденные результаты, будет легче добиться признания российского медицинского сообщества», — пояснил Пестряков.

gmpnews