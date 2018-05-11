Эксперт: в сложившихся условиях необходим такой управленец, как Татьяна Голикова

Главная проблема здравоохранения в условиях ограниченных ресурсов и масштабных целей развития – неэффективность. Именно борьбой с ней на своем посту вице-премьера по социальной политике и будет заниматься Татьяна Голикова. Такое мнение «ФВ» высказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«В нашем здравоохранении есть много зон неэффективности. Если мы их не устраним, то нам не хватит ресурсов даже на поддержание текущей ситуации и тем более на наши планы. Кстати, весь мир сейчас борется с неэффективностью, это одна из ключевых задач реформ здравоохранения. Поэтому, когда в здравоохранение приходит человек, который прекрасно понимает механизмы финансирования, понимает, как устроена система, и вдобавок знает, где деньги расходовались неэффективно, я считаю, что это хорошо», – рассказала она.

Лариса Попович добавляет, что могут быть недовольные среди врачей и педагогов, так как их будет курировать человек не из их отраслей, но в данном случае речь идет о хорошем управленце. Сейчас на повестке дня вопрос, с какими министрами Татьяне Голиковой придется решать глобальные задачи: рост ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой здоровой жизни.

И здесь, по словам эксперта, в одной связке надо рассматривать и образование, и здравоохранение, и социальную поддержку. Потому что достижение цели определяется многими социальными детерминантами. Вице-премьер будет ставить задачи сразу нескольким министерствам.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»