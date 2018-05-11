«Нацимбио» поставит лекарства для больных гемофилией на общую сумму более 1,7 млрд рублей

АО «Нацимбио», дочерняя фармацевтическая компания госкорпорации «Ростех», заключило четыре новых контракта с Минздравом России на поставку препаратов крови в 2018 году в рамках программы «Семь нозологий». Контракты на общую сумму более 1,7 млрд рублей предусматривают поставку лекарственных средств в объеме более 222 млн МЕ – факторов свертывания крови VIII, IX, фактора свертывания крови VIII + фактор Виллебранда. Ранее ведомство закупило у фармхолдинга почти 20 млн ЕД препарата «Антиингибиторный коагулянтный комплекс» на более чем 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно контрактам, отгрузки факторов свертывания крови VIII и IX завершатся к 1 июля, фактора VIII + фактор Виллебранда – до 1 августа.

В 2017 рынок препаратов крови в России оценивался в 22,7 млрд рублей. Доля плазматических факторов в общем объеме закупок факторов свертывания крови составила 57%. По данным регистра Минздрава России, общее количество пациентов с гемофилией в прошлом году составило 9400 человек – за 10 лет с 2007 по 2017 годы количество больных выросло на 28%.

В конце марта 2018 г. Правительство РФ повторно определило АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств, полученных из плазмы крови человека и животных, закупка которых осуществляется в 2018 и 2019 годах федеральными органами власти и подведомственными им организациями с учетом обязательств по завершению указанным акционерным обществом строительства завода по производству препаратов крови в г. Кирове без привлечения средств из федерального бюджета.

«Фармацевтический вестник»