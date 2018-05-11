Правительство утвердило перечень ключевых показателей результативности деятельности контрольно-надзорных органов

Правительство РФ утвердило перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, ключевыми показателями Росздравнадзора при госконтроле в сфере обращения лекарственных средств, лицензионного контроля фармацевтической деятельности, лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений являются:

— количество людей, погибших от причин, связанных с применением недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, на 100 тыс. человек;

— количество людей, пострадавших вследствие применения недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, на 100 тыс. человек;

— материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству вследствие применения недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов, на валовый внутренний продукт РФ.

«Фармацевтический вестник»