Принят: Апрель 27, 2018
Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р (в части совершенствования системы контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти)
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Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р
Принят: Апрель 27, 2018
Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р (в части совершенствования системы контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти)
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