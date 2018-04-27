Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р

Принят: Апрель 27, 2018

Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 г. №788р (в части совершенствования системы контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти)