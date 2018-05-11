АОКИ: ввоз препаратов, предназначенных для клинических исследований, не может быть запрещен или ограничен

На днях Госдума рассмотрит резонансный законопроект о контрсанкциях. Не раз высказывались опасения, что одна из санкций, запрет на ввоз иностранных лекарств, может серьезно ударить по российским пациентам.

Авторы законопроекта полагают, что негативные последствия можно компенсировать, стимулируя российские разработки. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) заявляет: запрет на ввоз иностранных препаратов ударит по участию России в международных проектах, поставит крест на местных разработках и не позволит выводить на рынок аналоги запрещенных лекарств.

Пока не составлен перечень запрещенных препаратов, трудно в полной мере оценить последствия. Но чем длиннее будет перечень, тем большая доля разработок будет парализована, причем именно в тех терапевтических областях, которые затронет запрет. А сам факт остановки исследований, независимо от масштабов, ударит по имиджу российских исследовательских площадок. В итоге Россия может оказаться полностью исключена из международных проектов, а значит и из глобального процесса разработки новых лекарств, считают в АОКИ.

Ассоциация направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает внести поправку в законопроект о контракциях, предусматривающую, что ввоз препаратов, предназначенных для клинических исследований, не может быть запрещен или ограничен.

«Фармацевтический вестник»