FDA вносит EpiPen в перечень дефицитных препаратов

Компания Mylan сообщила о снижении продаж в Северной Америке за I квартал с.г. на 19% (до 985,3 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в компании отчасти связывают с падением продаж брендированной продукции, включая EpiPen, сообщает FirstWord Pharma.

Финансовые результаты были объявлены в то время, как FDA внесло EpiPen в список дефицитных препаратов, отметив перебои с поставками из-за задержек со стороны партнерской компании, осуществляющей производство.

В начале этой недели группа поддержки пациентов предупредила о растущем дефиците шприц-ручек EpiPen в США вслед за аналогичными сообщениями в Канаде и Великобритании. Американский регулятор объявил в минувшую среду, что EpiPen, а также версия продукта с более низкой дозой, EpiPen Jr, и собственные дженерики этих препаратов, выпускаемые Mylan, в настоящее время доступны, но объемы поставок могут варьироваться в зависимости от поставщиков и аптек.

Препарат стал дефицитным после того, как в апреле прошлого года Mylan объявила о том, что подразделение Meridian Medical Technologies компании Pfizer, которое производит шприц-ручки EpiPen, увеличило объемы отзыва устройства с рынков, включая США и рынки других стран, после того, как ранее была отозвана 81 тыс. единиц этой продукции в Австралии, Новой Зеландии, Европе и Японии из-за сообщений о дефектах. В конце прошлого года FDA направило компании Meridian письменное предупреждение в связи с нарушениями в процессе производства.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»