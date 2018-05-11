Денис Мантуров: включение не производящихся в РФ лекарств в санкционный список исключено

Контрсанкции в отношении США не должны затронуть лекарства, которые не производятся в России, заявил и.о. министра промышленности РФ Денис Мантуров.

«Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? — Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? Нет!», – заявил г-н Мантуров агентству «Интерфакс».

При этом Денис Мантуров убежден, что решение о контрсанкциях в отношении США должны приниматься не на эмоциях, а исходя из экономической целесообразности. В этом вопросе важно не допустить серьезного ущерба для российской промышленности от введения контрсанкций, подчеркнул министр.

Законопроект о контрсанкциях был внесен в Госдуму 13 апреля.

Документом, в частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки и (или) иные иностранные государства по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.

Против принятия такого ограничения высказывались представители ряда общественных и пациентских организаций.

Как писал «ФВ», председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов во время встречи с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер заявил, что все решения в части ограничения ввоза лекарств будут полностью взвешены.

«Фармацевтический вестник»