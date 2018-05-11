Дмитрий Медведев: лекарственное обеспечение граждан останется в центре внимания правительства

Тема лекарственного обеспечения граждан была и останется в центре внимания Правительства РФ, заявил Дмитрий Медведев.

«Вне всякого сомнения, это очень важная тема, и раньше она была в центре внимания Правительства, надеюсь, и в дальнейшем будет. Потому что от того, какие лекарства у нас в стране продаются, от того, сколько они стоят, от того, каким образом они попадают на рынок, зависит здоровье и жизнь огромного количества людей», – отметил Дмитрий Медведев, выступая 8 мая на заседании Госдумы в связи с внесением Президентом РФ его кандидатуры на должность председателя Правительства РФ.

По его словам, отечественная фармпромышленность неплохо справляется с задачами импортозамещения.

«Я думаю, что в этом смысле мы двигаемся, кстати, достаточно неплохо. Напомню, нужно брать не общий объем, а все-таки те лекарства, которые наиболее важны. У нас есть перечень так называемых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По этому перечню (я эту цифру называл, но еще раз позволю себе ее процитировать) мы вышли на уровень: приблизительно 85% препаратов производится уже в нашей стране. Это очень важно, потому что они покупаются не за валюту и не связаны с валютным курсом, они покупаются за рубли и в этом смысле гораздо меньше подвержены инфляции и колебаниям валютного курса», – подчеркнул Дмитрий Медведев, при этом отметив, что задача совсем отказаться от импортных лекарств не ставится: «Естественно, в ряде случае есть инновационные препараты. Кстати, за последнее время правительством были приняты решения о том, чтобы как можно быстрее внедрять инновационные препараты, потому что, к сожалению, у нас до этого такого рода препараты внедрялись годами, а их ждать люди не могут. Сейчас этот процесс стал гораздо короче».

Дмитрий Медведев заявил, что очень важно «затаскивать» к нам иностранных производителей, чтобы они локализовали производство в нашей стране, чтобы те же самые лекарства производились у нас, продавались за рубли, но в то же время это были самые современные лекарственные формы.

«У нас за последнее время таких проектов реализовано около 30, а в общей сложности 86 иностранных компаний работает именно на нашем рынке, подчеркиваю, не продают лекарство, а работают, как российские компании. Мне кажется, это позволяет нам рассчитывать на то, что мы сможем эту задачу решить в ближайшие годы», – заявил глава правительства.

Указ о назначении Дмитрия Медведева председателем Правительства Российской Федерации Президент РФ Владимир Путин подписал 8 мая 2018 г.

Фото: government.ru

«Фармацевтический вестник»