ОАО «Мосхимфармпрепараты» признано банкротом

Одно из старейших московских фармпредприятий – государственное ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» – признано банкротом. Компанию планировали до ноября 2018 года передать в управление «Ростеху», но теперь из-за банкротства этот процесс затянется на неопределенный срок.

Сумма долга «Мосхимфармпрепаратов» перед кредиторами превышает 636 млн рублей, а восстановление его финансово-хозяйственной деятельности «не представляется возможным», сказано в принятом 4 мая решении Московского арбитражного суда. Крупнейшие кредиторы – Сбербанк и Промсвязьбанк.

Суд постановил назначить конкурсного управляющего и открыть в отношении компании конкурсную процедуру сроком на шесть месяцев.

Передача активов «Мосхимфармпрепаратов» «Ростеху» не завершена, сообщили Vademecum в госкорпорации. «Этот процесс существенно затрудняется тем, что предприятие проходит процедуру банкротства. У «Ростеха» есть понимание действий, которые необходимо предпринять, чтобы нивелировать негативные последствия деятельности прежней управленческой команды и вывести предприятие из кризиса. Однако до разрешения всех юридических вопросов говорить об этом преждевременно», – говорит представитель «Ростеха».

Летом 2017 года «Ростех» по инициативе своей дочерней компании «Нацимбио» попросил правительство передать «Мосхимфармпрепараты» госкорпорации.

В сентябре 2017 года Сбербанк обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве предприятия с долгом в 235,1 млн рублей, а в ноябре в компании было введено наблюдение.

В конце декабря 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации «Мосхимфармпрепаратов» и передаче 100% предприятия «Ростеху». Госкорпорация собиралась составить план оздоровления компании, провести маркетинговый и технологический аудит производственных площадок.

В январе 2018 года правительство выпустило соответствующее распоряжение, акции должны были быть переданы «Ростеху» в 10-месячный срок. «Передача акций объединения позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций», – говорилось в справке к документу.

Госкомпания «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» создана в 1882 году. На предприятии производится более 100 препаратов, часть из них входит в перечень ЖНВЛП. Среди них Дротаверин форте, Димедрол и Парацетамол. У «Мосхимфармпрепаратов» три производственных цеха в Москве и склад площадью 8 тысяч кв. м. В 2016 году компания получила выручку 701,8 млн рублей, чистый убыток составил 180,4 млн рублей.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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