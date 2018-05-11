Novartis заплатила адвокату Дональда Трампа $1,2 млн

Швейцарская компания Novartis на договорной основе заплатила адвокату президента США Майклу Коэну $1,2 млн за «доступ» к администрации Белого дома. Об этом сообщил телекомпании ABC официальный представитель Novartis Эрик Элтофф.

Фармкомпания и личный адвокат Трампа заключили сделку в феврале 2017 года. В течение года Novartis ежемесячно перечисляла по $100 тысяч на счет компании Коэна Essential Consultants, которую он основал в октябре 2016 года.

«Он [Майкл Коэн. – Vademecum] обещал доступ к новой администрации. Имейте в виду, сложилась абсолютно новая обстановка, и привычные игроки перестали играть прежнюю роль», – подчеркнул Элтофф.

Первая встреча Коэна и представителей Novartis после заключения сделки состоялась в марте 2017 года. В фармкомпании вскоре убедились, что адвокат не может «предоставлять услуги, связанные с политикой в области здравоохранения, которые от него ожидали». От дальнейших консультаций с Коэном Novartis отказалась, однако договор не смогли расторгнуть и ежемесячные платежи продолжали поступать.

1 февраля 2018 года новым генеральным директором Novartis стал Васант Нарасиман. Эрик Элтофф подчеркнул, что Нарасиман к соглашению с адвокатом Трампа не имеет никакого отношения.

В начале апреля агенты ФБР провели обыск в доме и офисе адвоката, собирая финансовые записи и электронные устройства. Эти действия были инициированы спецпрокурором США Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое участие российской стороны в последних выборах президента США.

Источник: ABC News

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