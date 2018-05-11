Законопроект о контрсанкциях в отношении лекарств поддержан, но с оговорками

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 10 мая поддержал концепцию законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении, передает ТАСС. За поддержку инициативы проголосовали 18 депутатов, воздержались — двое.

«Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», — говорится в заключении комитета.

Вместе с тем ко второму чтению законопроекта депутаты предлагают учесть ряд замечаний и предложений. «Мы должны внимательно рассмотреть законопроект, исключив все возможные риски нарушения прав граждан на оказание качественной медицинской помощи», — заявил в ходе обсуждения глава комитета Дмитрий Морозов, при этом заверив, что ко второму чтению экспертный совет при комитете продолжит проработку поправок.

Глава комитета подчеркнул, что «закон носит рамочный характер, в котором нет прямых норм о запрете конкретные препаратов».

«Но четко прописано, что если в части лекарственных средств у нас нет аналогов, на них [норма закона] не распространяется», — напомнил он.

Члены комитета считают, что соответствующая норма об ограничении ввоза лекарственных средств в РФ нуждается в доработке, поскольку российские аналоги лекарств не всегда обладают таким же качеством, как импортируемые.

«Следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов (с одним и тем же международным непатентованным наименованием), которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами», — говорится в документе.

«Я глубоко убежден, что важнейшим шагом должна быть постановка задачи перед специалистами Минздрава РФ, чтобы они в рамках своей экспертизы сказали, что «вот этот препарат нам нужен и замены не имеет», — подчеркнул Морозов, предположив, что подобный анализ должен проводиться в том числе и с представителями академического сообщества. По его словам, они также должны сказать, «имеет препарат аналоги, или не имеет», что позволит парламентариям «на хорошем профессиональном уровне содействовать министерству в принятии того или иного решения».

«Приоритетом является сохранение прав граждан на качественную медицинскую помощь, в этом нет и не может быть никаких сомнений», — заверил глава думского комитета по охране здоровья.

В связи с этим, обращают внимание депутаты, при учете того факта, что в настоящее время доля импорта медицинских изделий составляет около 70%, ограничения на ввоз техоборудования, предусмотренные законопроектом, не должны отразиться на доступности и качестве медицинской помощи в стране.

«Правительству РФ, в случае принятия решения о формировании перечня технологического оборудования и программного обеспечения, на который может быть установлен запрет на допуск или ограничение к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, необходимо не допустить снижения доступности, качества и безопасности оказания медицинской помощи гражданам РФ», — говорится в заключении комитета.

gmpnews