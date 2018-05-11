Ведущие институты России вошли в состав международного кластера BioTox

Соглашение о создании международного кластера BioTox подписано 1 мая 2018 г. в Братиславе. В его состав вошли 5 участников из Словакии, 13 участников из России, участники из Германии, Голландии и Франции.

Кластер BioTox создан с целью объединения компетенций участников для выполнения неклинических исследований по медицинской и экологической безопасности в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития (GLP OECD) и международными руководствами (TG OECD, ICH), а также для разработки современных учебных программ для высшего профессионального образования.

В состав кластера BioTox вошли:

— от Словакии: Словацкий медицинский университет г. Братислава, медицинский факультет Джессениуса университета Коменского г. Мартин, университет ветеринарной медицины и фармации г. Кошице, SITNO PHARMA a.s. г. Братислава, hameln rds a.s. г. Модра;

— от Германии: LAUS GmbH г. Кирвайлер (Пфальц);

— от Голландии и Франции: RX Holding & Management B.V.;

— от России: кластер «Фармдолина», включающий 6 академических институтов (Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина, Институт проблем химической физики, Институт теоретической и экспериментальной биофизики, Институт физиологически активных веществ, НИИ медицинской приматологии), 2 ВУЗа (Московский физико-технический институт (государственный университет) и Пущинский государственный естественно-научный институт), 2 больницы (больница Научного Центра РАН в Черноголовке и больница Пущинского научного центра РАН) и 3 коммерческих организации (ООО «ИЛ Тест-Пущино», ООО «Центр доклинических испытаний» и ООО «ESMAR»).

В церемонии подписания Соглашения о создании международного кластера BioTox от кластера «Фармдолина» приняли участие руководитель кластера, профессор Аркадий Мурашев и руководитель Специализированной организации кластера, генеральный директор ООО «Центр Доклинических Испытаний» Илья Чистяков.

«Потенциал международного кластера BioTox очень высокий. Объединение компетенций 6-ти научно-исследовательских институтов, 5-ти университетов и нескольких коммерческих организаций из России, Словакии, Германии и Франции облегчит выход Российским производителям на международный рынок лекарственных средств, пестицидов, косметической продукции, ветеринарных препаратов, пищевых и кормовых добавок, химических веществ промышленного назначения, именно тех продуктов, исследования безопасности которых необходимо выполнять в соответствии с принципами GLP. Развитие внутри кластерной кооперации позволит выполнять крупные инновационные проекты, разрабатывать учебные программы высшего профессионального образования с целью обеспечения лучшего соответствия знаний, умений и навыков выпускников требованиям работодателей», — сказал Аркадий Мурашев.

gmpnews