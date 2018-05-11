Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал закон о запрете американских лекарств

Комитет Госдумы по охране здоровья 18 голосами «за» при двух воздержавшихся поддержал концепцию законопроекта «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который предусматривает, в том числе, возможность запрета на ввоз в Россию американских лекарств, у которых на рынке есть аналоги.

Депутаты рекомендовали нижней палате парламента принять закон в первом чтении, но высказали несколько замечаний.

«Следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов (с одним и тем же международным непатентованным наименованием), которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами», – цитирует ТАСС заключение комитета.

Глава комитета Дмитрий Морозов во время обсуждения сообщил, что Минздрав должен провести экспертизу, ввоз каких препаратов точно нельзя ограничивать: «Я глубоко убежден, что важнейшим шагом должна быть постановка задачи перед специалистами Минздрава РФ, чтобы они в рамках своей экспертизы сказали, что «вот этот препарат нам нужен и замены не имеет». Он также подчеркнул, что закон носит рамочный характер, то есть в нем нет прямых норм о запрете конкретных препаратов.

Законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» разработали Володин и представители фракций, он внесен в Госдуму и будет рассмотрен в первом чтении 15 мая. Помимо ограничений по ввозу лекарств планируется законодательно предоставить компаниям возможность производить защищенные патентами товары без согласия правообладателя. Проект вызвал много споров, а также поднял тему эффективности импортозамещения в России.

В Россию ежегодно ввозится американских лекарств на сумму около 82 млрд рублей, из них на 45 млрд рублей – имеющих аналоги препаратов, подсчитали в RNC Pharma. Под санкции могут попасть 130 МНН и 140 торговых марок, включая препараты Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.

Источник: ТАСС

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