Сбербанк и Ростех не могут поделить Мосхимфармпрепараты

В связи с решением арбитражного суда от 4 мая о признании ОАО «Мосхимфармпрепараты» банкротом может быть приостановлен процесс передачи этого предприятия Ростеху. Решение о банкротстве принято на основании заявления «Сбербанка», поданного еще в сентябре. Руководство фармпредприятия не смогло за семь месяцев решить долговую проблему, что может привести к потере ГК «Ростех» актива, который корпорация планировала ввести в состав «Нацимбио».

По мнению экспертов рынка, камнем преткновения между Сбербанком и Ростехом стала земля в центре Москвы, на которой расположен завод. Сбербанк является крупнейшим кредитором, которому завод должен 235 млн руб. Всего же на возврат средств на общую сумму 636,8 млн руб. рассчитывают 11 кредитных организаций. Вторым по величине претендентом на возврат средств является Промсвязьбанк – 99,4 млн руб.

«Теперь судьба завода будет решаться на аукционе либо по иной процедуре, но уже согласованной со Сбербанком и Промсвязьбанком, чтобы учесть их интересы», – сообщил «ФВ» партнер и старший преподаватель Центра креативного лидерства (CCL) Сергей Давыдов.

Стоимость только двух зданий предприятия оценивается в 200–300 млн руб., этой суммы хватило бы на покрытие долгов двух ключевых кредиторов. Другие производители фармацевтической отрасли также отмечают, что стоимость земли превышает стоимость технологии производства.

В конце декабря 2017 г. Указом Президента РФ от 25.12.2017 № 626 предприятие Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко передано Госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ.

По портфелю, состоящему из ста лекарственных препаратов, предприятие можно отнести к стратегическому, поскольку половина из них входит в список ЖНВЛП. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка в 2016 г. составила 701,8 млн руб., а чистый убыток – 179,7 млн руб. В активы входят два здания площадью 1,44 тыс. кв. м и складской комплекс площадью 8 тыс. кв. м.

Причин вывода предприятия на внешнее управление может быть несколько, предполагает Сергей Давыдов: «Это может быть спасение предприятия. Ранее эксперты подсчитали, что выгоднее перенести производство в другое место, а дорогую землю продать. Также возможной причиной является недостаточно экологичное производство. Ключевой версией остается борьба за землю, учитывая что Герман Греф и Сергей Чемезов относятся к разным приближенным к правительству группам.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»