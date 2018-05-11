Завод «Мосхимфармпрепараты» может не достаться «Ростеху»

Арбитражный суд Москвы признал одно из старейших московских фармпредприятий ОАО «Мосхимфармпрепараты» банкротом по заявлению Сбербанка. Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующее решение было принято 4 мая, пишет «Коммерсантъ». Суд посчитал, что компания не способна удовлетворить требования кредиторов, которые составляют 636,8 млн руб., а восстановление его финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

Как писал «ФВ», в конце декабря 2017 г. Указом Президента РФ от 25.12.2017 № 626 ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» («Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко) передано передано Госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ.

«Принять предложение Правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 7 199 160 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», составляющих 100% его уставного капитала», – говорится в указе.

Правительству РФ поручено осуществить передачу в течение года.

Как считают эксперты, из-за признания расположенного в центре Москвы предприятия банкротом передача его «Ростеху» может не состояться.

«Фармацевтический вестник»