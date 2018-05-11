Объем продаж «Берингер Ингельхайм» вырос по всем направлениям бизнеса

Фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм», в основе работы которой лежит научно-исследовательская деятельность, успешно завершила 2017 финансовый год. Объем продаж вырос по всем направлениям бизнеса. Расходы на научные исследования и разработки превысили 3 млрд евро, из которых 2,7 млрд инвестированы в создание лекарственных препаратов для медицинского применения.

«В медицине по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Мы будем и дальше прилагать все усилия для поиска решений в областях, где пока не существует удовлетворительных методов терапии. Большой объем инвестиций в это направление отражает наши корпоративные ценности», – говорит председатель Совета директоров компании «Берингер Ингельхайм» Хубертус фон Баумбах.

В прошлом году объем продаж «Берингер Ингельхайм» достиг 18,1 млрд евро, увеличившись на 15,7% с учетом колебаний курсов валют (+13,9% в евро). С учетом единовременных эффектов сделки по обмену активами с компанией «Санофи», «Берингер Ингельхайм» зафиксировала рост продаж на 6,1% с учетом колебаний курсов валют (+4,4% в евро). При операционной прибыли около 3,5 млрд евро показатель рентабельности прибыли составил 19,3%. В 2017 году численность сотрудников компании во всем мире достигла 50 000 человек.

«Результаты деятельности подразделения рецептурных препаратов превзошли все наши ожидания, – подчеркнул член Совета директоров Михаэль Шмельмер, отвечающий за финансы компании. – Основными драйверами роста стали рынок США и развивающиеся рынки».

В 2017 году компания «Берингер Ингельхайм» добилась роста продаж более чем на 1 млрд долларов шести рецептурных препаратов: респираторного препарата Спирива®, антикоагулянта Прадакса®, противодиабетических препаратов Тражента® и Джардинс®, а также препарата Варгатеф® для лечения идиопатического легочного фиброза и антигипертензивного препарата Микардис®. В целом рост продаж препаратов подразделения достиг 6,9% с учетом колебаний курсов валют, то есть более 12,6 млрд евро (+5.0% в евро). Таким образом, в общем объеме продаж на долю подразделения рецептурных препаратов пришлось около 70%. Этот показатель опередил рост рынка.

2017 год был для «Берингер Ингельхайм» очень успешным и в сфере научных исследований и разработок. Компания передала 13 новых активных ингредиентов для клинических исследований первого применения препарата у человека. Компания уделяет основное внимание разработкам кардиометаболических препаратов, препаратов для лечения онкологических и респираторных заболеваний, заболеваний центральной нервной системы и иммунологических заболеваний.

«Сегодня в нашем портфеле разработок 80 новых исследовательских проектов, – заявил Хубертус фон Баумбах. – Это обеспечивает нам хорошие перспективы для устойчивого развития бизнеса в целом и в особенности для инноваций, которые приносят пользу пациентам».

В результате дополнительного объема продаж, образовавшегося в результате сделки по обмену бизнес-активами с компанией «Санофи», продажи подразделения ветеринарных препаратов увеличились более чем в 2 раза до 3,9 млрд евро. Два противопаразитарных препарата компании сгенерировали самую большую долю от объема чистых продаж: Нексгард® (объем продаж 546 млн евро) и Фронтлайн® (объем продаж 381 млн евро). Продажи вакцины для свиней Ингельвак Циркофлекс® составили около 300 млн евро. В целом ветеринарное подразделение компании «Берингер Ингельхайм» принесло компании около 22% общего объема продаж.

«Мы добились заметных успехов, несмотря на продолжающийся комплексный процесс интеграции, – отметил Хубертус фон Баумбах. – Наши сотрудники заслуживают благодарности и безоговорочного признания – их преданность общему делу позволила нашей компании стать конкурентоспособным игроком на рынке ветеринарных препаратов. У нас есть все необходимое для создания революционных решений, которые помогут контролировать заболеваемость животных с помощью профилактики».

В прошлом году подразделение по контрактному производству биофармацевтических препаратов выросло до 678 млн евро, то есть на 10,7% с учетом колебания курсов валют, и составило 4% от общего объема продаж.

Основной стратегической целью «Берингер Ингельхайм» является разработка комплексных подходов, приносящих пользу всем пациентам – как людям, так и животным. Примером этого могут служить диджитал-проекты, ориентированные на пациентов и врачей и развиваемые в соответствии с требованиями местного законодательства в тех странах, где это допустимо. Недавно компания основала диджитал-лабораторию BI X и увеличила венчурный фонд «Берингер Ингельхайм» со 100 до 250 млн евро, из которых 50 млн евро будут направлены на инновационные диджитал-разработки. «Мы регулярно задаем себе вопрос, как можем улучшить жизнь пациентов и их родственников, а также предложить врачам более широкие возможности терапии заболеваний», – говорит Михаэль Шмельмер.

В текущем финансовом году компания «Берингер Ингельхайм» ожидает небольшого роста продаж при сопоставимой базе.

gmpnews