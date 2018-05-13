Эксперт: стоимость аптечного бренда не превышает 2-4% от общей капитализации компании

При покупке аптечной сети «Самсон-Фарма» компания «Эркафарм» вполне могла учитывать в капитализации долю бренда. Эксперты рынка считают, что в фармритейле так и не сложились федеральные бренды, а локальные можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Нет у нас в стране аптечных брендов, хотя можно отнести к ним такие локальные сети, как «Самсон-фарма» и «Озерки». Есть торговые марки сетей, но узнаваемых имен, на которые пойдет покупатель, нет. Бренд – это доля в капитализации компании», — поделился своим мнением на одной из встреч игроков рынка генеральный директор АСНА Александр Шишкин.

Причин этому несколько, сообщил «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Значительное количество сделок по продаже и покупке розничного фармбизнеса в нашей стране проводится не на рыночных основаниях, так что до адекватной оценки стоимости бренда дело может и не доходить. Также сейчас значительное количество игроков, как небольших, так и весьма крупных, находятся в предбанкротном состоянии. Едва ли это способствует формированию и поддержанию на высоком уровне стоимости бренда.

Исходя из своего опыта участия в сделках, г-н Беспалов приводит долю бренда от общей капитализации в 2-4%. Для сравнения, стоимость бренда ритейла на рынке FMCG (товаров повседневного спроса) составляет 15-30%.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»