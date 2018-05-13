ГК РФ могут дополнить положением о возможности выдачи принудительных лицензий на производство лекарств

Минобрнауки России вынес на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса ‎Российской Федерации». Документ разработан в целях реализации норм Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 184-ФЗ «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». Протокол, вступивший в силу 23 января 2017 г., дополнил Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) статьей 31bis и приложением, определяющими порядок применения принудительного лицензирования в целях экспорта лекарств.

Суть статьи заключается в том, что при соблюдении установленных в соглашении условий допускается выдача принудительной лицензии на использование охраняемого патентом объекта для производства лекарственных средств в целях их последующего экспорта в управомоченную импортирующую страну – член ВТО. Под такой страной понимается любая страна – член ВТО, которая относится к наименее развитым странам, а также любое другое государство – член ВТО, которое уведомило Совет ТРИПС о своем намерении использовать систему, предусмотренную статьей 31bis и Приложением, в качестве импортера.

Поскольку российское законодательство не содержит положений, устанавливающих возможность и условия выдачи принудительных лицензий на производство запатентованных лекарств в целях их последующего экспорта, для обеспечения возможностей применения статьи 31bis ТРИПС необходимо внесение дополнения в статью 1362 Гражданского кодекса РФ.

«Предлагаемое дополнение Кодекса устанавливает, что предоставление принудительной лицензии на такой специфический объект, как изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, для их производства в целях последующего экспорта, осуществляется на основании решения суда. Таким образом, данное дополнение позволяет имплементировать норму международного договора, сохранив при этом существующую модель предоставления принудительной лицензии», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, подобный подход позволит суду в каждом конкретном случае устанавливать размер вознаграждения за такое использование изобретения с учетом экономической стоимости разрешенного экспортирующим членом использования для импортирующего члена, что позволит обеспечить баланс интересов участников данного вида правоотношений.

«Фармацевтический вестник»