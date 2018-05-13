Дональд Трамп обнародует планы по снижению цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы выступит с предложениями по борьбе с высокими ценами на рецептурные лекарственные препараты, сообщает FirstWord Pharma. Эти предложения направлены на повышение конкуренции на фармрынке и снижение доплат из кармана пациентов.

В проекте под названием American Patients First предусматриваются положения, позволяющие операторам государственных страховых программ «выторговывать» наиболее выгодные скидки у фармкомпаний, хотя и не напрямую, как предполагалось ранее.

Среди других положений проекта – стимулирование фармпроизводителей к снижению розничных цен, а также установка на то, что в развитых странах с ценовым контролем лекарства должны быть дороже.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»