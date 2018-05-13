«Эском» увеличивает рентабельность выпуском питьевой воды

В целях диверсификации бизнеса и увеличения рентабельности предприятия ставропольский завод инфузионных растворов «Эском» в апреле выпустил первую партию питьевой воды высшей категории в объеме 300 тыс. флаконов по 200 мл.

Теперь руководство компании подумывает о том, чтобы наладить выпуск целой линейки питьевой воды, но уже в современной бутылке, и расширить рынок сбыта.

«Это вынужденная мера, – говорит генеральный директор ООО НПК «Эском» Сергей Азиров. – Рентабельность производства питьевой воды существенно выше, чем растворов для инфузий. Как известно, предельные цены на инфузионные растворы из Перечня ЖНВЛП устанавливаются государством. Рентабельность не может превышать 30%. При этом сегодня в стране сложилась такая ситуация, что мы не можем продавать свою продукцию даже по этим, жестко фиксированным ценам. Причина – огромное количество «перекупщиков», которые демпингуют на торгах и становятся победителями, предлагая поставить медицинским организациям продукцию по стоимости не просто ниже той, что указана в государственном реестре предельных отпускных цен производителей, а ниже себестоимости. Вот такой у нас конкурентный рынок. Возникает вопрос: какого качества поставляются лекарственные препараты в лечебные учреждения по результатам таких аукционов? Если же мы говорим о том, что эти фирмы закупают продукцию у легальных производителей, но вынуждают их продавать себе в убыток, то, выходит, у предприятий складывается отрицательный налог на прибыль, что идет вразрез с Налоговым кодексом РФ».

При средней себестоимости препарата Натрия хлорид 0,9% 500 мл составляет 38,04 руб. без учета 10% НДС. При этом цена, с которой одна из торговых компаний победила на торгах одной из городских больниц в Башкирии, составила 15 руб. Что характерно, фирма берется отгрузить по этой цене Натрия хлорид не только во флаконах 500 мл, но и 1000 мл.

«Такие схемы могут указывать на попытки уклонения от уплаты налогов, мошенничество и манипулирование рынком, – резюмирует Сергей Азиров. – Мы пишем во все инстанции – ФАС, Минпромторг, Минздрав, администрации субъектов Федерации – о том, что следует провести проверку таких аукционов, приводим конкретные примеры с цифрами, но пока в ответ получаем преимущественно отписки, смысл которых сводится к тому, что у нас в стране свободный рынок. Убежден, требуется внести изменения в 44-ФЗ, чтобы исключить возможность таких злоупотреблений».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»