Владимир Гутенев: из законопроекта о контрсанкциях нужно исключить лекарства

Первый зампред профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев намерен предложить включить в заключение на законопроект о контрсанкциях РФ положения, расширяющие его рамки и одновременно исключающие ограничения на поставки отдельных товаров, в том числе фармацевтической продукции, а также на сотрудничество по конкретным отраслям.

Комитет должен собраться сегодня, 11 мая, и вынести свои рекомендации по принятию проекта закона в первом чтении и его последующей доработке. Предварительно инициатива об ответных мерах РФ на санкционную политику США будет обсуждаться на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы.

«Законопроект ко второму чтению должен стать более легким. Я буду выходить с инициативой о расширении трактовок, чтобы уйти от конкретизации по отдельным отраслям и поставкам продукции, такой как, к примеру, редкоземельные металлы или фарма. Считаю, что должны быть обтекаемые формулировки, прописывающие ограничения на научное и экономическое сотрудничество в области высокотехнологичной промышленности, а также в сфере услуг», – сказал г-н Гутенев в интервью ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что многие депутаты склоняются к тому, чтобы нормы законопроекта были универсальными — без упоминания конкретных отраслей и продуктов.

При этом, по словам спикера, в первом чтении законопроект будет принят 15 мая в том виде, в котором он был внесен в Госдуму. Но для того чтобы «описать основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении» и тем самым «снять многие вопросы», в тот же день депутаты примут постановление Госдумы, сообщил г-н Володин.

«Фармацевтический вестник»