«  
  »

Eli Lilly покупает компанию ARMO Biosciences

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. объявила о приобретении разработчика иммуноонкологических препаратов ARMO Biosciences Inc., сообщает MarketWatch. Сумма сделки – около 1,6 млрд долл. (50 долл. за акцию).

Акции ARMO Biosciences выросли на 77,6%.

Ведущим продуктом ARMO является экспериментальный препарат pegilodecakin, проходящий завершающие стадии клинических исследований для лечения рака поджелудочной железы и ранние стадии КИ для лечения рака легкого, почечно-клеточного рака и других плотных опухолей.

Еще два экспериментальных препарата компании пока не исследуются на людях, а один проходит доклинические испытания.

Завершение сделки запланировано на конец II квартала.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Май 13, 2018 | Просмотров: 92