Как торговые организации интегрируют в процесс маркировки лекарств Владимир Гутенев: из законопроекта о контрсанкциях нужно исключить лекарства » Eli Lilly покупает компанию ARMO Biosciences Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. объявила о приобретении разработчика иммуноонкологических препаратов ARMO Biosciences Inc., сообщает MarketWatch. Сумма сделки – около 1,6 млрд долл. (50 долл. за акцию). Акции ARMO Biosciences выросли на 77,6%. Ведущим продуктом ARMO является экспериментальный препарат pegilodecakin, проходящий завершающие стадии клинических исследований для лечения рака поджелудочной железы и ранние стадии КИ для лечения рака легкого, почечно-клеточного рака и других плотных опухолей. Еще два экспериментальных препарата компании пока не исследуются на людях, а один проходит доклинические испытания. Завершение сделки запланировано на конец II квартала. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»