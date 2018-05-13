Eli Lilly покупает компанию ARMO Biosciences

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. объявила о приобретении разработчика иммуноонкологических препаратов ARMO Biosciences Inc., сообщает MarketWatch. Сумма сделки – около 1,6 млрд долл. (50 долл. за акцию).
Акции ARMO Biosciences выросли на 77,6%.
Ведущим продуктом ARMO является экспериментальный препарат pegilodecakin, проходящий завершающие стадии клинических исследований для лечения рака поджелудочной железы и ранние стадии КИ для лечения рака легкого, почечно-клеточного рака и других плотных опухолей.
Еще два экспериментальных препарата компании пока не исследуются на людях, а один проходит доклинические испытания.
Завершение сделки запланировано на конец II квартала.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»