Как торговые организации интегрируют в процесс маркировки лекарств

В законопроекте Минпромторга о продаже лекарств торговыми ‎организациями не прописано, каким образом эти организации, реализующие пищевые продукты, будут интегрированы в процесс маркировки лекарственных средств, эксперимент по которой уже проводится на территории Российской Федерации, указывают эксперты Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». При этом в пояснительной записке к документу указано, что «оборот фальсифицированных лекарств не увеличится, поскольку магазины будут закупать лекарственные препараты у тех же поставщиков, что и аптечные организации».

«Именно маркировка лекарственных препаратов призвана остановить доступ некачественных фальсифицированных лекарств на фармрынок, а не закупка лекарственных препаратов у поставщиков, чьими услугами пользуются аптеки», – отмечают эксперты.

Это и другие замечания по новой версии законопроекта Минпромторга юридическая служба ассоциации представит в качестве экспертного заключения на сайте regulation.gov.ru, где проводится публичное обсуждение документа.

Как писал «ФВ», поразительное единодушие в неприятии идеи продажи лекарств торговыми организациями выражали не только все участники фармацевтической отрасли, включая производителей, оптовые и розничные предприятия, но и крупнейшие общественные и предпринимательские сообщества (Общественная палата РФ, ООО «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата РФ).

«Фармацевтический вестник»