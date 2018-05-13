Руководитель Novartis назвал сделку с адвокатом Трампа «ошибкой»

В сообщении по электронной почте, разосланном сотрудникам компании Novartis, президент компании Васант Нарасиман извинился за соглашение стоимостью 1,2 млн долл., заключенное в начале прошлого года с частным адвокатом президента Дональда Трампа Майклом Коэном для «более глубокого проникновения» в политику в сфере здравоохранения при новой администрации, сообщает FirstWord Pharma. «Мы совершили ошибку, заключив соглашение о предоставлении услуг такого рода, и, как следствие, нас критикуют в мире, в котором от нас ожидают большего», – сказал г-н Нарасиман.

В начале этой недели в компании Novartis заявили о подписании в феврале 2017 г. контракта с г-ном Коэном сроком на один год через компанию адвоката Essential Consultants для получения «руководства к действию» в зависимости от того, как администрация Трампа могла бы подходить к определенным вопросам политики в сфере здравоохранения США, включая Закон о доступном медицинском обслуживании. Фармпроизводитель отметил, что в ходе встречи с г-ном Коэном, состоявшейся вскоре после заключения данного соглашения, стало ясно, что компания адвоката не может оказывать услуги, которых ожидали в Novartis, и было принято решение о непродлении соглашения.

В компании пояснили, что, поскольку действие соглашения могло быть прекращено только по определенной причине, Novartis была вынуждена ежемесячно выплачивать по 100 тыс. долл. вплоть до истечения срока договора в феврале с.г.

В компании Novartis также отметили, что данная сделка была заключена до того, как г-н Нарасиман вступил в должность президента, и что он никоим образом не связан с этим соглашением. Васант Нарасиман вступил в должность в январе, сменив на этом посту Джо Хименеса.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»