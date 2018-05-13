ЕЭК совершенствует рынок лекарств

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое состоялось 10 мая в Москве, был принят ряд решений, нацеленных на совершенствование работы общего рынка лекарственных средств ЕАЭС.

Так, утвержденные Требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций будут использоваться при проведении производителем соответствующих исследований. Документ необходим, в частности, для установления срока годности и условий хранения фармацевтической субстанции, лекарственного препарата, имеющего определенный состав, лекарственную форму, дозировку и упаковку. Он позволит устранить дублирование исследований стабильности и обеспечит признание их результатов уполномоченными органами стран ЕАЭС в процессе регистрации лекарств.

Коллегия ЕЭК также утвердила классификатор видов работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, который содержит совокупный перечень представленных в нормативных правовых актах государств ЕАЭС видов лицензируемых медицинских работ и услуг. Уполномоченные органы союзных стран смогут указывать сведения о медицинских организациях в едином реестре уполномоченных организаций Союза, проводящих исследования (испытания) медизделий в целях их регистрации. Классификатор предполагается использовать при электронном взаимодействии между уполномоченными органами, в том числе при реализации общих процессов в сфере обращения в Союзе медицинских изделий.

Коллегия Комиссии утвердила паспорт и порядок ведения справочника международных непатентованных наименований лекарственных средств. Решением предусмотрено его включение в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС.

В принятом Руководстве по качеству лекарственных растительных препаратов содержатся рекомендации по составлению спецификаций на лекарства растительного происхождения и изложению в них качественных и количественных характеристик действующих веществ. В документе также описана система контроля качества лекарственного растительного сырья и растительных фармацевтических субстанций, витаминов и минералов, которые могут быть дополнительно введены в состав лекарственных растительных препаратов, а также вспомогательных веществ. Применение руководства позволит сформировать в странах Союза единые подходы к составлению нормативной документации по качеству и контролю качества лекарственных растительных препаратов и создать эффективную систему обеспечения их качества.

«Фармацевтический вестник»