Более 30 наименований препаратов планирует к выпуску фармзавод в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» в конце 2018 года завершит строительство биофармацевтического производственного комплекса. Здесь планируют выпускать более 30 наименований лекарственных препаратов.

Резидент ОЭЗ «Дубна» с индийским капиталом компания «ПСК Фарма» приступила к строительству собственного предприятия на левобережной площадке особой экономической зоны в апреле прошлого года. Завершить строительство планируется к концу 2018 года. В рамках проекта будет производиться широкая линейка высокотехнологичных лекарственных препаратов: биосимиляры, лекарственные средства для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких и пр.

Идея проекта зародилась в далеком 1997 году с создания компании для разработки препаратов против туберкулёза и ВИЧ-инфекции. Впоследствии была создана группа компаний «Рус Биофарм», представленная в России, Китае, Индии, и объединяющая производственные мощности как в области разработки активных фармацевтических субстанций, так и завода «ПСК Фарма» по производству готовых лекарственных средств.

Завод «ПСК Фарма» планирует к выпуску более 30 наименований лекарственных препаратов. Продукция компании является импортозамещающей и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств согласно стратегии развития фармацевтической промышленности «ФАРМА 2020».

Наше твердое убеждение состоит в том, что доступность лекарств для пациента — это необходимость в текущем мировом сценарии, и мы можем сделать это, не идя на компромисс в отношении качества продукта, — говорит инициатор проекта президент ООО «Рус Биофарм» и учредитель ООО «ПСК Фарма» Сатия Карм Пуния. – Подтверждением этому станет доступная и соответствующая всем мировым стандартам продукция фармзавода в особой экономической зоне «Дубна».

Напомним, что общая площадь научно-производственного комплекса составит 13 500 кв. метров. Предприятие будет оснащено оборудованием лучших европейских марок, благодаря чему подмосковный завод займет одно из лидирующих мест по уровню оснащенности среди фармацевтических производств России. На первом этапе при односменной работе резидент намерен создать порядка 130 высокопроизводительных рабочих мест, в перспективе эта цифра достигнет 180 специалистов.

Реализация проекта «ПСК Фарма» призвана обеспечить приток инвестиций для развития инфраструктуры фармацевтической отрасли подмосковного региона, а также трансфер технологий производства химических и генно-инженерных биологических препаратов для лечения тяжелых, социально значимых заболеваний. На сегодняшний день фокус компании расширился, стратегическими направлениями являются разработка и производство препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, ВИЧ-инфекция, бронхиальная астма, ревматоидный артрит и пр.

После выхода на полную мощность предприятие готово заместить значимую долю соответствующего сегмента лекарственных препаратов на отечественном рынке. Всего в реализацию проекта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен инвестировать не менее 1,7 млрд рублей.

gmpnews