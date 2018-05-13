Вячеслав Володин: Нужно создавать свой, конкурентный, рынок лекарств

Состоявшееся 11 мая заседание Совета по законотворчеству при Председателе ГД было посвящено законопроекту о контрсанкциях в отношении США. Вячеслав Володин отметил, что концепция документа осталась неизменной, однако поступило порядка 80 поправок на положения, касающиеся мер и форм реализации законопроекта.

Председатель Государственной Думы высказался за принятие более универсальных норм, которые дадут соответствующие полномочия Президенту и Правительству России.

«Важно, чтобы у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Эта позиция была практически во всех предложениях».

Кроме того, Председатель Государственной Думы сообщил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении на следующей неделе будет принято постановление по принятию документа, в котором будут отражены основные положения работы над инициативой.

«Мы должны выбрать такие формы реализации, которые будут наиболее эффективными и позволят Президенту и Правительству делать все, чтобы недружественные действия зарубежных стран были заблокированы», — заключил Вячеслав Володин.

Председатель ГД также считает, что Министерству здравоохранения РФ необходимо создавать конкурентную среду в России для того, чтобы в страну пришли лучшие фармкомпании из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии. Он привел в пример опыт Франции, где на рынок лекарств не допускаются американские компании. «Но они решили задачу обеспечения качественными и доступными лекарствами. Они этот рынок сформировали конкурентным. Нам тоже нужно это делать», — заявил Вячеслав Володин.

Говоря о лекарствах, применяемых при орфанных заболеваниях, Председатель ГД отметил, что в России затягиваются клинические испытания препаратов, которые уже показали себя во всем мире, и потому граждане не могут получить лекарство, доступное в других странах.

«Издержки приводят к высокой стоимости лекарственных препаратов. И по этой причине у нас орфанные заболевания не могут обеспечиваться лекарствами в рамках бюджетных возможностей», — сказал Вячеслав Володин, отметив, что ответственность за это возложена на Министерство здравоохранения РФ.

«Этот разговор мы продолжим в рамках принятия закона, мы не снимем этот вопрос с контроля, пока эта задача не будет решена», — подчеркнул он.

Вячеслав Володин напомнил, что недавно прошла встреча с представителями деловых кругов в Швейцарии, в частности, с руководителями крупнейших фармкомпаний. На встрече была отмечена необходимость внесения поправок в законодательство для того, чтобы иностранные компании пришли работать в Россию.

«Давайте изучать этот вопрос для того, чтобы к нам пришли те, кто стучится в дверь, и это граждане только будут приветствовать», — сказал Вячеслав Володин.

«Обсуждение таких непростых тем обязательно надо вести, и будем впредь это делать, причем по всем резонансным законам», — заключил Председатель ГД.

Он подчеркнул, что «есть полное понимание Председателя Правительства, его поддержка в этих вопросах, он выступает за эти формы».

Вячеслав Володин отметил также, что, принимая решение о мерах противодействия на недружественные действия США, будет сделано все для того, чтобы этот закон показал свою эффективность в отношении тех, против кого будут применены санкции. «Но, вместе с этим, он должен защитить наших граждан и создать предпосылки для того, чтобы качество жизни улучшалось», — отметил он.

«Мы специально включили дополнительный пункт, который нам позволяет принять решение о поддержке тех отраслей или предприятий, которые понесут издержки от санкций», — сказал Вячеслав Володин. — Это закон достаточно широкого действия, который предоставляет полномочия Президенту и Правительству. Мы исходим из того, что эти нормы позволят нам решить многие задачи, как в защите национальных интересов, так и в вопросах решения внутренних проблем, с которыми мы до конца не справились».

Он также сообщил, что в понедельник, 14 мая, скорее всего, будет внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России.

gmpnews