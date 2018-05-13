Узбекская компания «Дори-Дармон» закончила I квартал с огромными убытками

По итогам первого квартала 2018 года акционерная компания «Дори-Дармон» получила убыток в размере 25,7 миллиарда сумов против прибыли в объеме 7,4 миллиарда сумов за аналогичный период 2017 года.

Чистая выручка компании от реализации продукции уменьшилась за отчетный период в 3 раза до 24,5 миллиарда сумов, валовая прибыль – в 3,3 раза до 1,4 миллиарда сумов.

АК «Дори-Дармон» объединяет 8 акционерных обществ и 12 обществ с ограниченной ответственностью, включающих в себя 17 оптовых складов, 15 контрольно-аналитических лабораторий и почти 1,5 тысячи аптек, работающих во всех регионах страны, в том числе 817 филиалов в сельской местности.

В 2010 году было принято решение о создании в системе АК «Дори-Дармон» собственного производственного подразделения в Самаркандской области. В 2013 году образованное ООО «Integra DD» выпустило первую партию лекарственных препаратов.

Деятельность компании многофункциональная. В частности, ООО «Дори-Дармон Гарант» специализируется на таможенном оформлении и хранении фармацевтической продукции на собственном таможенном складе, ООО «Дори-Дармон Инвест» — на маркетинговых исследованиях фармацевтического рынка страны, регистрации лекарственных средств и медицинских изделий.

АК «Дори-Дармон» и ее территориальные подразделения являются основными поставщиками лекарственных препаратов в лечебные учреждения Министерства здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Службы государственной безопасности.

Уставной капитал АК «Дори-Дармон» сформирован в размере 86,31 миллиарда сумов за счет размещения 20,1 миллиона простых акций номиналом 4,3 тысячи сумов. Крупнейшими акционерами являются Центр по управлению госактивами (36,1 процента акций), американская Chester Trading & Investments LLC (34,9 процента), ООО «National Investmens» (10,1 процента).

По итогам 2016 года дивиденды были начислены из расчета 720 сумов на одну акцию (16,7 процента от номинала), 2015 года – 520 сумов (12,1 процента), 2014 года – 310 сумов (7,2 процента), 2013 года – 300 сумов (7 процентов).

Решение о начислении дивидендов по итогам 2017 года будет принято на очередном общем собрании акционеров АК «Дори-Дармон». Его дата будет определена после заключения внешнего аудита финансовой и бухгалтерской отчетности компании.

В 2017 году общий товарооборот АК «Дори-Дармон» снизился по сравнению с 2016 годом на 0,8 процента и составил 2769,2 миллиарда сумов, валовая прибыль увеличилась на 3,4 процента до 90,6 миллиардов сумов, чистая прибыль уменьшилась в 2,7 раза до 10,4 миллиарда сумов.

В настоящее время иностранным инвесторам предлагаются пакеты акций в размере около 15 процентов шести акционерных обществ, входящих в состав акционерной компании «Дори-Дармон».

В частности АО «Андижан Дори-Дармон» — за 116,7 тысячи долларов, АО «Фергана Дори-Дармон» — за 549,5 тысячи долларов, АО «Кашкадарья Дори-Дармон» — за 117,7 тысячи долларов, АО «Наманган Дори-Дармон» — за 100,8 тысячи долларов, «Тошкент вилоят дори-Дармон» — за 47,6 тысячи долларов, АО «Навои Дори-Дармон» — за 140 тысяч долларов.

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