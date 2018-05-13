«Хемофарм» доказал ответственный подход к охране труда

Производственная площадка фармацевтической компании STADA AG «Хемофарм» (г. Обнинск) заняла первое место в Калужской области во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области охраны труда «Успех и Безопасность-2017» среди производственных организаций с численностью до 500 человек.

Организатором конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Конкурс «Успех и безопасность» проводится в целях профилактики и снижения уровня производственного травматизма, а также улучшения условий труда работников.

«Самое ценное в нашей жизни — это здоровье! Большую часть времени мы проводим на работе. Следуя всем нормам и требованиям охраны труда, применяя средства индивидуальной защиты, мы оберегаем труд сотрудников, свое здоровье и здоровье коллег. Уже не первый год «Хемофарм» доказывает и показывает наш ответственный, сознательный подход к охране труда. Как результат, мы занимаем первое место в Калужской области в конкурсе «Успех и Безопасность-2017». Я благодарен вам, что, единожды выбрав путь, мы движемся в правильном направлении каждый день реализуя одну из наших основных ценностей — заботу о людях», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор ООО «Хемофарм» Веролюб Любинкович.

Задачи конкурса «Успех и безопасность» — привлечение внимания общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространения передового опыта по организации работ в области охраны труда на уровне организаций.

gmpnews