Необходимо создавать условия для увеличения глубины локализации производства

Сохранение возможности широкого выбора на рынке лекарственных препаратов, расширение возможностей для заключения контрактов с новыми поставщиками в других странах и стремление к 100%-ой локализации производств зарубежных лекарств в России будут способствовать развитию фармацевтической отрасли в РФ. Такое мнение высказала ТАСС замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

«(Выбор лекарств сохранится — прим. ТАСС), он сохранится все равно, это действительно будет давать толчок к развитию и фармацевтической нашей [отрасли]», — сказала она по итогам обсуждения инициативы на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

По итогам заседания была достигнута договоренность убрать из текста документа упоминание конкретных отраслей и предприятий ко второму чтению. «Будет просто универсальный подход: то есть просто товары и услуги. Никаких профильных товаров, услуг не будет называться», — пояснила Яковлева. По ее словам, теоретически лекарственные препараты могут попасть под действие закона, если он будет принят, но в тексте законопроекта нет уточняющих формулировок.

Как отмечает замминистра, основная опасность состоит в том, что американские производители могут прекратить поставку лекарственных средств, на которые ранее были заключены договоры. Поэтому необходимо развивать сотрудничество с другими странами в этой области, например со странами Европы. «Нужно и с ними заключать договоры, и плюс, естественно, в первую очередь развивать у нас в России», — пояснила она.

Речь идет не только о создании дженериков в России, но и об увеличении локализации глубины производства.

«Создавать условия для того, чтобы другие страны у нас локализовали [производство]. <…> Чтобы полный цикл делали у нас. И тогда они попадают под законодательство как отечественные производители», — уточнила Яковлева.

Президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер по итогам совещания отметила, что «в сфере здравоохранения, производства лекарств наличие конкурентной продукции из других стран так же важно, как и в любой другой сфере». Она также отметила, что граждане РФ должны иметь возможность выбирать лекарства разных производителей.

«На лекарства бывает аллергия, бывает индивидуальная непереносимость, бывает масса всего. Если мы с вами можем выбирать водку разных производителей, автомобили разных производителей, то почему мы с вам не должны выбирать лекарства разных производителей», — сказала она журналистам.

Федермессер также отметила, что наличие дженерика ни в коем случае не может являться достаточным основанием для того, чтобы на рынок не попадали другие товары. В целом в связи с тем, что из законопроекта о контрсанкциях исчезло упоминание лекарственных препаратов, Федермессер отмечает, что «ситуация значительно более оптимистична, чем представители общественности, медицины и социальной сферы опасались».

«Мы все опасались второго закона «Димы Яковлева», который перечеркнет очередные наши надежды на то, что мы живем в правовом государстве. Кажется, этого не происходит, потому что предложенный вариант ко второму чтению говорит о том, что все эти меры воздействия, установленные данным законом, не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или в иных иностранных государствах», — сказала Анна Федермессер.

Проект о контрсанкциях РФ может быть принят в окончательной редакции до конца мая.

gmpnews