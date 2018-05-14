Лекарства все равно могут попасть под запрет, несмотря на исключение их из закона о контрсанкциях

Доработка законопроекта о контрсанкциях ко второму чтению предусматривает исключение конкретных товарных групп, в том числе лекарств. К такому решению пришли депутаты на заседании Совета Госдумы по законотворчеству 11 мая 2018 г.

«Мы идем по пути описания возможных мер применения санкций и механизмов их применения», — сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Он указал, что при принятии документа в первом чтении будет сказано о том, что не должны вводиться никакие запреты на жизненно важные товары, аналоги которых не производятся в Российской Федерации. «Здесь речь идет не только о лекарствах, — подчеркнул Жуков. — Законопроект не должен негативно отразиться на российских гражданах, нуждающихся в применении лекарств, не производящихся в России или в странах, к которым санкции не применяются».

В то же время суть проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» остается прежней. Законопроект носит рамочный характер и предусматривает возможность введения правительством РФ по решению президента мер воздействия, направленных на предупреждение и пресечение противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств.

В качестве меры воздействия может применяться в том числе запрет на ввоз каких-либо товаров. Депутаты предлагают сделать исключение и используют универсальную формулировку: не вводить ограничения на жизненно важные товары, не имеющие аналогов. Такой подход предполагает, что под запрет могут попасть многие позиции, в том числе и лекарства, аналоги которых производятся в России. Как и было в первом варианте.

Первое чтение законопроекта может пройти 14 мая 2018 г. Ранее, в четверг 10 мая, документ одобрил Комитет Госдумы по охране здоровья.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»